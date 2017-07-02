الجيش الوطني اليمني يبدأ بنزع الألغام من مناطق غرب مأرب

تواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني اليمني، نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات عشوائيا في المناطق المحررة شمال غربي صرواح.

وتتركز عملية نزع الألغام في وادي الملتقى الفاصل بين مركز مديرية صرواح وجبال هيلان من جهة الشمال، وذلك بعد أن استعادت قوات الشرعية السيطرة عليه خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر عسكري إن الجيش الوطني عثر على كمية كبيرة من الألغام والمتفجرات بعد سيطرته على مدرسة نجران في منطقة المخدرة والتي حولتها الميليشيات إلى مخزن للأسلحة.

وتشهد جبهة غرب #مأرب مواجهات متواصلة حيث يشدد الجيش الوطني حصاره على جيوب الميليشيات في مركز مديرية #صرواح، في حين تدور معارك عنيفة شمال وادي الملتقى باتجاه مواقع الميليشيات في #جبال_هيلان غرب المحافظة.