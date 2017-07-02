الجيش اليمني يحاصر الحوثيين بصرواح بعد قطع الإمدادات

بدأ #الجيش_الوطني اليمني، في جبهة #صرواح غرب #مأرب بمحاصرة الميليشيات في مركز المديرية بعد قطع الإمدادات القادمة من #صنعاء.

من جانبها كثفت مقاتلات #التحالف غاراتها على مواقع #الميليشيات في مركز وسوق المديرية تمهيداً لتحريرها.

تزامن ذلك مع استمرار عمليات تطهير المناطق المحررة في المخدرة وجبل مرثد ومحيط جبال هيلان، وصولاً إلى الطرق الرابطة بين صرواح مأرب وصنعاء من جهتي نهم وخولان.

هذا وتلعب مقاتلات التحالف دورا مفصليا في معركة صرواح، حيث تشن غارات مكثفة على تعزيزات الميليشيات في محيط صرواح القادمة من صنعاء، وقد تم تدمير آليات عسكرية ومقتل عشرات المسلحين.

وكان الجيش الوطني قد فرض سيطرته على الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب عبر صرواح وخولان في منطقة حباب التابعة لمديرية خولان، حيث كان يشكل هذا الطريق خط إمداد رئيسي للميليشيات طوال الفترة الماضية لقواتها في جبل هيلان.

هذا وخلفت معارك جبهة صرواح العنيفة والغارات الجوية عشرات القتلى من الميليشيات بينهم قيادات رفيعة من #الحوثيين وأتباع المخلوع #صالح.