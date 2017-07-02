شاهد كيف أقام هؤلاء حفل زفاف وسط جبهة قتال باليمن

أصر مقاتلون يمنيون في صفوف #الشرعية بجبهة نهم شرق العاصمة #صنعاء، على إقامة حفل ومراسم زفافهم في مواقعهم القتالية وسط جبهة المواجهات مع ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.

ورسم العرسان الثلاثة وهم جنود من منتسبي اللواء 310 مدرع، بزفافهم بين زملائهم فرحة مضاعفة في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والتي حققت مؤخراً انتصارات كبيرة على وقع الضربات الموجعة للجيش الوطني بدعم من #التحالف العربي بقيادة #السعودية ضد الميليشيات الانقلابية.

كما شهد حفل الزفاف الذي أقيم عصر السبت، في منطقة حيد الذهب بفرضة نهم، حضور ومشاركة قيادات عسكرية كبيرة في مقدمتها قائد المنطقة السابعة اللواء الركن اسماعيل الزحزوح، وقائد اللواء 310 مدرع العميد الركن محمد غالب السوادي، وعدد من ضباط وصف وجنود اللواء، الذين قدموا التهاني للعرسان وشاركوهم فرحتهم.

وأشاد قائد اللواء 310 مدرع بأفراده العرسان الذين أصروا على إقامة مراسيم زفافهم في جبهة القتال رغم وجود العديد من المخاطر وتجشمهم عناء السفر لأكثر من 100 كيلومتر.

وتخلل حفل الزفاف الذي أقيم للعرسان: هلال خميس، وبلال جعفر، وعبدالرحمن جعفر، والذين ينتمون لمديرية ريدة محافظة عمران، العديد من أناشيد الزفاف والقصائد الشعرية والكلمات الخطابية.

فيما أعرب هلال خميس، وهو أحد العرسان، عن سعادته لإقامة العرس في جبهة القتال، وقال: "بعد أن شردتنا الميليشيات من دورنا وأهلنا، أصبحت الجبهات مستقرنا، وأصبح الزملاء والقادة أهلنا وأصبحنا منها وإليها".

وتشهد جبهة نهم شرق صنعاء، مواجهات عنيفة بين الحكومة الشرعية بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والميليشيات الانقلابية التي تعيش حالة انهيار مع فقدانها المستمر لمواقعها الميدانية لصالح الجيش الوطني.