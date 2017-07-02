مقتل قيادي بالقاعدة في غارة أميركية على أبين

شنت طائرات أميركية، ليل السبت، سلسلة غارات جوية على معسكر لقيادات وعناصر تنظيم #القاعدة في منطقة وادي الملح التابع لمديرية الوضيع في محافظة #أبين جنوب #اليمن أسفرت عن مصرع القيادي في القاعدة إبراهيم العدني وعدد من مرافقيه.



وأفاد شهود عيان أن الغارات استهدفت مواقع تمركز عناصر للقاعدة يعتقد أنها تشكل معسكرا لتدريب مقاتلي التنظيم الذي ينتشر في عدد من مناطق أبين منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

