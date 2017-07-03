الجيش اليمني يحاصر الحوثيين في مركز صرواح

صدَّ الجيش الوطني اليمني هجوماً جديداً للميليشيات الحوثية في #صرواح غرب مأرب ما كبدها خسائر بشرية.

يأتي هذا في وقت شن طيران #التحالف_العربي ست غارات استهدفت تجمعات ومواقع لميليشيات الحوثي وصالح في مناطق متفرقة بمديرية صرواح.

وكان الجيش الوطني يقوم بمحاصرة الميليشيات في مركز مديرية صرواح بعد قطع الإمدادات القادمة من #صنعاء، وقد كثفت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع الميليشيات في مركز وسوق المديرية تمهيداً لتحريرها.

وكان الجيش الوطني قد فرض سيطرته على الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب، فيما قتل العشرات من الميليشيات في المعارك بينهم قيادات.