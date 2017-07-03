الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا في اليمن لـ 1560

أعلنت منظمة الصحة العالمية الأحد، عن ارتفاع حالات الوفاة بوباء #الكوليرا في اليمن إلى 1560 حالة، منذ تسجيل أول اشتباه بالوباء في 27 إبريل الماضي.

وذكر مكتب المنظمة في اليمن على حسابه الرسمي في «تويتر»، أن حالات الإصابات المشتبهة ارتفعت الى 252816 حالة في 21 محافظة من أصل 22 محافظة.

وفي السياق ذاته، قالت المنظمة إن 403 أطنان من #المستلزمات_الطبية المنقذة للحياة وصلت إلى اليمن عبر ميناء الحديدة (غربي البلاد)، وإن من بين المواد التي وصلت، عشرين سيارة إسعاف، ومعدات خاصة بالمستشفيات و128 ألف كيس من المحاليل الوريدية السائلة.

وذكرت أن "نقل اللوازم الطبية إلى المعرضين للخطر في جميع أنحاء البلاد، ليس مهمة سهلة مع تصاعد حدة النزاع، وتدهور البنية التحتية للموانئ، والصعوبات اللوجستية التي تعوق الوصول للمتضررين".

وأشارت إلى أن تدفق #الأدوية إلى البلاد تقلص بأكثر من 70%، مشيرا إلى أن الناس يموتون في اليمن في الوقت الحالي لأنهم لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.