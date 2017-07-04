"قتل متوحش".. يوثق جرائم الانقلابيين باليمن في 2016

وثقت #منظمة_يمنية غير حكومية مقتل 150 مدنياً خارج القانون في البلاد خلال عام 2016، في جرائم قتل وصفتها بـ "المتوحشة"، وارتكبت 93% منها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الانقلابية.

وتضمن تقرير أصدرته منظمة سام للحقوق والحريات، الاثنين، إحصائيات وقصص حالات القتل العمد إما خارج القانون أو بالتعذيب أو بوضعهم دروعاً بشرية.

وأكدت المنظمة أن تقريرها لا يحصي جميع الانتهاكات لكنه يوثق الأكثر وحشية ودموية.

وخلص التقرير الذي عنونته المنظمة بـ " #قتل_متوحش "، إلى وجود سياسة ممنهجة لدى ميليشيات الحوثي وصالح لتعذيب الضحايا المدنيين.

وأشارت إلى أن من بين الـ 150 ضحية المرصودة في التقرير، 47 حالة إعدام ميداني، منها 17 حالة في محافظة #إب لوحدها تليها البيضاء بتسع حالات، فيما سجلت وفاة 58 مختطفا تحت #التعذيب أو بسببه، منها 10 حالات في محافظة #الحديدة لوحدها، و18 ضحية قتل لمختطفين بوضعهم دروعا بشرية، منهم 11 ضحية في محافظة ذمار.

وأفاد التقرير أن أغلب المحافظات التي سُجلت فيها وقائع القتل خارج القانون هي مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح ولا توجد فيها مواجهات مسلحة مثل محافظة #ذمار والحديدة وإب، وإن هذا الأمر ينفي ذريعة أن الضحايا كانوا من جانب المقاومة المسلحة المناوئة للحوثيين أو أنهم سقطوا إثر اشتباكات بينية أو في حالة اختلال أمني.

وفي توثيقها لأشكال ووسائل التعذيب المستخدمة ضد الضحايا أوضحت المنظمة أنها سجلت شهادات تؤكد وفاة أشخاص بسبب الضرب المبرح، والمنع من الطعام، واستخدام #الكلاب_البوليسية، والتعذيب بالصدمات الكهربائية.

وأوضح التقرير الحقوقي أن جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح ارتكبت أعلى تلك الانتهاكات بنسبة (93%) وجهات مجهولة بنسبة (4%) والحكومة الشرعية بنسبة (2%) والجماعات الإرهابية بنسبة (1%).