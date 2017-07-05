كتيبة مهام خاصة مزودة بعتاد متطور تصل إلى نهم اليمنية

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة من #الجيش_اليمني، إلى جبهة نهم شمال شرق العاصمة #صنعاء.

وافاد مصدر عسكري أن كتيبة مهام خاصة تابعة للجيش الوطني اليمني وصلت إلى منطقة فرضة نهم معززة بمعدات وعتاد عسكري متطور للمشاركة في القتال ضد #الميليشيات في المرتفعات الوعرة.

وإلى الجنوب من جبهة نهم تواصلت المعارك في جبهة #صرواح حيث أفشل الجيش الوطني محاولات تسلل للانقلابيين إلى بعض المواقع التي خسروها الأيام الماضية وتحديدا في المرتفعات الغربية لمديرية صرواح.

واستعادت قوات الجيش الوطني السيطرة على مواقع في وادي الضيق بين صرواح وجبال هيلان.

وأدت العمليات العسكرية لمواجهة #الانقلابيين إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيات وأسر عدد منهم.