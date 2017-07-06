"العربية" ترصد عودة الحياة لقرى بمناطق بين مأرب وصنعاء

رصدت كاميرا #العربية لليوم الثاني على التوالي، عودة الحياة إلى قرى المنطقة الفاصلة بين #صرواح في #مأرب وخولان في صنعاء.

وفي جولة خاصة وحصرية لموفد "العربية" في المنطقة الفاصلة بين صرواح في مأرب وخولان في صنعاء، كشفت قيام ميليشيات الانقلابيين بتفخيخ منازل المواطنين بعد خسارتهم لمعارك طوق صنعاء وتحويل المساجد إلى مكبات للنفايات.

وتتواصل المعارك العنيفة التي تخوضها قوات #الجيش_الوطني والمقاومة ضد عناصر #الميليشيات على جبهة نهم القريبة من العاصمة صنعاء.

وجاءت المواجهات العنيفة بعد أنباء عن دفع قوات الجيش الوطني بتعزيزات جديدة إلى نهم للمشاركة في معركة السيطرة على نقيل بن غيلان الاستراتيجي الذي يعد من أهم بوابات العبور إلى #صنعاء.