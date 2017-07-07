‏التحالف يدمر شحنة أسلحة للميليشيات في جزيرة كمران

دمّرت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات الخميس شحنة أسلحة للميليشيات في جزيرة كمران قبالة ميناء #الصليف في الحديدة غرب #اليمن، حسب ما أكدته مصادر عسكرية يمنية.

وشكرت المصادر أن الأسلحة التي تم تدميرها كان قد تم تهريبها في زوارق صيد عبر البحر إلى مقر الميليشيات المخصص للتهريب في جزيرة #كمران قبالة سواحل مدينة #الحديدة.

ووفقاً لما ذكرته مصادر الجيش اليمني، فإن قوات التحالف رصدت الشحنة، ونفذت مقاتلاته غارات نوعية دقيقة ودمرتها بالكامل، بعد أن تم تخزينها في الجزيرة.

في سياق آخر، ثمّن رئيس هيئة الأركان اليمني، اللواء الركن محمد علي #المقدشي، "الدور القوي والفاعل للتحالف العربي بقيادة المملكة ‏العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المعارك ضد الانقلابين وإحراز تقدم ‏للجيش الوطني في مختلف جبهات القتال".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن المقدشي قوله خلال زيارة تفقدية له الخميس إلى عدد من جبهات القتال في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن إن "قوات الجيش المقاتلة في الجوف، تمكنت من تحرير مناطق شاسعة من المحافظة ودحر العدو ‏منها باتجاه صعدة" معقل الانقلابين الحوثيين، مشيرا إلى ‏أن "محافظة صعدة سيكون لها موعد قريب مع عودة الدولة ومؤسساتها وجيشها الوطني".