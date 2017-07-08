اليمن..151 انتهاكا للانقلابيين بالمحويت في يونيو الماضي

ارتكبت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية 151 حالة انتهاك ضد المدنيين بمحافظة #المحويت شمال اليمن خلال شهر يونيو الماضي، تنوعت بين حالات اختطاف واقتحام للمساجد والقرى وتشريد أسر، واستخدام مدارس ومنابر أخرى لنشر الفكر الطائفي وغيرها.

وأوضح التقرير الشهري لمنظمة حقوق الإنسان بمحافظة المحويت، أن الميليشيات الانقلابية اختطفت خلال يونيو الماضي 26 مدنيا، وأخفتهم قسرا ولا يعلم أهاليهم مكان اعتقالهم.

ورصد التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، 22 حالة انتهاك بالمطاردة والتحريض على القتل، واقتحام 7 قرى وثلاثة منازل، وتشريد 3 أسر من منازلها، إضافة إلى مواصلة ميليشيات الانقلاب ابتزازها للمواطنين والتجار وجباية أموال منهم بقوة السلاح والضغط والتهديد، لدعم ما تسميه "المجهود الحربي"، لمواصلة قتالها ضد الشعب اليمني، لصالح المشروع الإيراني وأجندته التخريبية ضد #الخليج والمنطقة العربية.

ووثق فريق المنظمة الحقوقية غير الحكومية، 9 حالات لتجنيد الأطفال إجباريا من قبل الميليشيات الانقلابية في يونيو الماضي، والزج بهم إلى جبهات القتال، واحتلال 30 مبنى حكوميا، وتحويل 12 منشأة إلى ثكنات عسكرية.

وأغلقت ميليشيات الحوثي 17 مدرسة ودارا لتحفيظ #القرآن_الكريم بالمحويت، واستخدمت 15 مدرسة لنشر الفكر الطائفي، وفقا لما ذكره التقرير الشهري لمنظمة حقوق الإنسان بالمحويت.

ورصد التقرير اقتحام 9 مساجد خلال يونيو 2017، والذي تزامن مع شهر #رمضان_المبارك، وذلك لمنع المواطنين من أذان المغرب حتى تطلع النجوم حسب اعتقادهم المنحرف، والمستند إلى المذهب الشيعي الاثني عشري الإيراني الدخيل على المجتمع اليمني.

واتهمت المنظمة الحقوقية #ميليشيات_الحوثي بالتحريض العنصري بشكل مستمر وإقامة دورات تعبوية لتكريس الطائفية وغرس قيم ومبادئ وعقائد منحرفة في نفوس أبناء المجتمع وغيرها من العقائد الفاسدة التي يراد منها مسخ الجيل وهويته الإسلامية، بحسب وصف التقرير.

ودعت منظمة حقوق الإنسان، المنظمات الدولية لزيارة سجون المحويت لتفقد أحوال المختطفين والمعتقلين في سجون الميليشيات والاطلاع عن كثب على حجم الانتهاكات التي تحدث هناك وتتزايد كل يوم ولا تستطيع أي منظمة رصدها.

وأفادت في ختام تقريرها أن هذه الانتهاكات في شهر يونيو هي ما استطاعت توثيقها فقط، وهناك انتهاكات أخرى لم يتسن للمنظمة رصدها.