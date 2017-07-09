رئيس الأركان اليمني: الحوثيون نفذوا إعدامات جماعية

أعلن رئيس الأركان اليمني محمد علي المقدشي أن المتمردين الحوثيين نفذوا عمليات #إعدام جماعية بحق عناصرهم الفارين من جبهات القتال في #مأرب، وفقا لما بثته قناة "العربية" الأحد.

ودان المقدشي عمليات الإعدام للجنود الذين تركوا مواقعهم في مديرية المخدرة بمنطقة #صرواح بعد أن أدركوا أنهم يقاتلون في معركة خاسرة، متوعدا بمحاكمة قيادات #الحوثي على جرائمهم تجاه الشعب اليمني.



وجاءت تصريحات المقدشي، السبت، خلال تفقده مواقع الجيش، في محيط جبل (مرثد) شمال غرب صرواح، بمحافظة مأرب.

عمليات #الإعدام التي كشفها المقدشي لم تكن الأولى، فقد سبق وأن كشفت وسائل إعلام يمنية ونشطاء حقوق الإنسان في #تعز أن #تصفيات جسدية تمت لجنود حوثيين فارين من جبهات القتال بينهم أطفال تعرضوا للقتل أثناء محاولتهم الهروب من المعارك.

مقتل القيادي في ميليشيا الحوثي حمزة المداني

وفي سياق متصل أكدت مصادر عسكرية في صنعاء مقتل القيادي الحوثي حمزة المداني قائد جبهة علب التابعة لمديرية باقم الحدودية شمال محافظة صعدة والواقعة قبالة ظهران الجنوب.

وأفادت مصادر محلية أن قوات التحالف قصفت بالمدفعية والصواريخ وطائرات الأباتشي مواقع وأهداف متحركة للميليشيات في المرتفعات الجنوبية لمنطقة علب، ومجاميع حاولت التسلل ما أدى الى مقتل العشرات، ومن بينهم القيادي حمزة المداني، كما تمكنت قوات التحالف من استهداف عربة محملة بالذخائر والأسلحة في وادي الفرع القريب من الحدود وأدى القصف الى تدمير العربة مع حمولتها من الذخائر وحدوث انفجارات كبيرة.