التحالف يعثر على لغم بحري قرب ميناء ميدي اليمني

عثرت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في ا#ليمن، الاثنين، على لغم بحري جنوب غرب #ميناء_ميدي، وتم التخلص منه على الفور من قبل قوات الجيش الوطني اليمني دون تسجيل أضرار.

ورصدت #قوات_التحالف اللغم البحري في منطقة تقع جنوب غرب ميناء ميدي اليمني، حيث قامت الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله #صالح بزرعه. وتم التعامل مع اللغم وفق الأصول المهنية من قبل فريق متخصص في #الجيش_الوطني اليمني، وبدعم بحري من قبل قوات التحالف، وفقا للبيان الصادر من قيادة القوات.

وتواصل #الميليشيات_الحوثية استهداف المياه الإقليمية والممرات البحرية الدولية بالألغام البحرية في محاولة للإضرار بالسفن التي تمر بتلك المنطقة، ما يمثل خطورة بالغة على حركة الملاحة.

وطالبت قيادة قوات التحالف، المجتمع الدولي بالتصدي لتهريب السلاح إلى الميليشيات التي تهدف إلى نشر الفوضى في المنطقة والإضرار بالمواطن اليمني من خلال تعطيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الموانئ اليمنية.