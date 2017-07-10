اليمن.. هذه حقيقة الادعاءات بوجود سجون سرية بـ"حضرموت"

قامت عدد من منظمات #المجتمع_المدني و #المنظمات #الحقوقية و #القانونية في #حضرموت بتقصي الحقائق حول ادعاءات بوجود سجون سرية واماكن تعذيب للمعتقلين في حضرموت، وتوصلت اللجنة بعد زياراتها للمواقع ِ التي أثيرت حولها الشبهات، ولقاء عدد من القادة العسكريين في حضرموت، إلى أن ما اُثير حول معتقلات سرية لا وجود لها، وأن المواقع هي مواقع عسكرية لها علاقة بمكافحة الإرهاب .

والفريق مكون من 6 منظمات قال في بيان له، إنه زار مناطق #القصر_الجمهوري - #الربوة و #الضبة و #الريان في مديريتي المكلا والشحر بحضرموت، والتقى بعدد من المسؤولين #العسكرييين والامنيين وخرج بعدد من النتائج أهمها:



عدم وجود سجون سرية في المواقع التي زارها، وهي مواقع عسكرية تتواجد بها وحدات مكافحة الإرهاب.

وفي محتجز الريان هو المحتجز الرئيس للمتهمين بالإرهاب ويضم نحو 175 متهما بحسب بيان الفريق الذي أشار الى أن جميع المحتجزين في المواقع المذكورة متهمون بالإرهاب، يتم التحقيق معهم من قبل ضباط يمنيين ويقتصر تواجد ممثلين عن تحالف دعم الشرعية على تقديم الدعم في مكافحة الإرهاب.