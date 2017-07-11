استراتيجية الانقلابيين الجديدة: التهجير أو التلغيم

تواصل ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح عمليات #التهجير_القسري للسكان في قرى محافظة #تعز جنوب غربي #اليمن وبشكل مستمر، مع التقدم الميداني للجيش الوطني بدعم من التحالف العربي.

وأقدم الانقلابيون على تهجير قرية كاملة في مديرية موزع الواقعة غرب تعز، بعد أيام قليلة على التهجير القسري لسكان قرية خلوة والماتع.

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات حددت، الاثنين، مهلة 24 ساعة فقط لأهالي قرية الهاملي في مديرية موزع لإخلائها ومغادرتها بسرعة، وإلا ستقوم بتلغيم المنطقة وكافة مداخلها بالكامل.

ومر المتمردون، بحسب المصادر، بأطقمهم العسكرية على جميع منازل الأهالي في قرية الهاملي، وهددوهم بإخلاء المنطقة، كما قاموا باعتقال عدد من أبناء القرية وأودعوهم في سجنهم بمدرسة القرية.

وغادرت عشرات الأسر منازلها وسط حالة من الخوف والهلع.

وذكرت المصادر أن الميليشيات قصفت محيط قرية الهاملي بمدافع الهاون من أجل إرهاب السكان وإجبارهم على إخلاء القرية.

ويتمركز الانقلابيون في العديد من قرى محافظة تعز، متسببين في نزوح عدد كبير من الأسر جراء القصف العشوائي، وكذلك زراعة الألغام التي راح ضحيتها العديد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وسبق أن هجر المتمردون بشكل جماعي أهالي قرى خلوة والماتع وتبيشعة، في بلاد الوافي بمحافظة تعز، ليضيفوا إلى سجلهم الدموي والإجرامي مزيدا من المآسي لعشرات الآلاف من الأسر التي أجبروها على النزوح القسري وحولوا معيشتهم إلى جحيم.