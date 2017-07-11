في زمن الحوثيين.. معلمون يمتحنون نيابة عن الطلاب!

أقدمت #مليشيات_الحوثي الانقلابية في #اليمن بمفاجأة صادمة للأوساط التربوية والتعليمية، على تخصيص لجان امتحانية أسمتها "لجان الجبهات"، مهمتها أداء امتحان الشهادة الأساسية والثانوية نيابة عن الغائبين من الطلاب الذين زجت بهم للقتال في معاركها ضد #الشرعية.

ونقل مركز صعدة الإعلامي عن مصدر محلي، أن مليشيات الحوثي تكلف معلمين بكتابة دفاتر امتحانات لأفرادها من #الطلاب الذين في #الجبهات، دون حضورهم نهائياً وتعطي الإجابات جاهزة لأفرادها المتواجدين فيما تسميها "لجان الجبهات" لمن ينوبون عن الطلاب المقاتلين.

ووصف المصدر تلك الخطوة بالصادمة والمخالفة لكل قوانين التعليم في العالم، وهي أيضاً تسهم بتدمير التعليم وتجهيل جيل المستقبل وتجعل من طلاب المدارس مجرد وقود لمعارك المليشيات.

ودشنت المليشيات الانقلابية مطلع الأسبوع الجاري، امتحانات الشهادة العامة لطلاب المرحلتين الأساسية والثانوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط تسجيل وقائع غش مفزعة وحالة عبث غير مسبوقة بالعملية الامتحانية، في عملية يصفها مراقبون بـ "الممنهجة" من قبل الحوثيين لتدمير التعليم النظامي خدمة لمشروعها.

وكانت ميليشيات الحوثي قد قامت بمخالفات جسيمة في #امتحانات العام الماضي، وصلت لإعلان نتائج في شهادة الثانوية العامة بنسب عالية لبعض أفرادها الذين قتلوا في الجبهات قبل إجراء الامتحانات العامة.

ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية قيام مليشيات الحوثي بتجنيد آلاف الأطفال والزج بهم في معاركها، حيث تقوم باستقطابهم من المدارس أو تجنيدهم إجبارياً بترهيب أهاليهم.