مواجهات بين الجيش والميليشيات في الجوف الحدودية

تتواصل المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات في مديريتي المتون والمصلوب بمحافظة #الجوف الحدودية بإسناد من طائرات التحالف العربي، ما أسفر عن مقتل نحو 26 عنصراً من الحوثيين.

وتركزت المواجهات في جبهة حام شمال مديرية المتون ومزارع الورش والحيال شمال المديرية وفي منطقتي الغرفة والسداح في مديرية المصلوب.

كما شن الجيش الوطني هجمات عدة على مواقع الانقلابيين، سيطر خلالها على مواقع جديدة، من بينها جبل الطويلة.

من جانبها، شنت طائرات التحالف غارات عدة، مستهدفة تعزيزات عسكرية وبشرية للميليشيات شمال منطقة حام الأسفل.