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المبعوث الأممي يطلب دراسة استئناف الرحلات الجوية لصنعاء

المصدر: العربية.نت
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أعلن المبعوث الدولي إلى #اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الوضع يزداد مأساوية والأزمة الإنسانية تتفاقم، وذلك في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن.

وقال ولد الشيخ إن 20 مليون شخص يتأثرون بأزمة متعددة الوجوه في اليمن. ولفت إلى أن القصف العشوائي على تعز رفع أعداد الضحايا.

وطلب المبعوث الأممي دراسة استئناف الرحلات الجوية لصنعاء خاصة للمرضى.

من جهة أخرى، أشار إلى أن أكثر من 1700 شخص لقوا حتفهم بسبب #الكوليرا، مشيداً بالمساعدات السعودية لاحتواء الوباء.

كما أكد أن على جميع أطراف الصراع احترام القانون الدولي.

كلمات دالّة

#اليمن, #استئناف, #الرحلات الجوية, #صنعاء, #السعودية, #الكوليرا

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