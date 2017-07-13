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الجيش اليمني يسيطر على تبتي الحمراء والسوداء بتعز

المصدر: دبي - قناة العربية
أفراد من الجيش اليمني "أرشيفية"
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ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن الجيش الوطني أحكم سيطرته على تبتي الحمراء والسوداء الواقعتين ضمن الخط الأمامي لجبهة الكدحة في محافظة تعز.

وبذلك يتمكن #الجيش_اليمني من #قطع_خطوط_إمداد_الميليشيات باتجاه مديرية الوازعية جنوب غربي #تعز، وكانت #المواجهات العنيفة تركزت في مناطق زبد وجبل الدرب وجبل علقة بالكدحة، حيث تكبدت الميليشيات خلالها خسائر بشرية كبيرة سقط فيها العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، بينهم القائد الميداني طارق كوكب أحد أبرز قياداتها في الكدحة.

من جهة ثانية قال وزير التربية والتعليم اليمني عبدالله لملس إن الانقلابيين أقدموا على استبدال #المناهج_الدراسية للمرحلة الابتدائية بما يتناسب مع أيدلوجيتهم التي تخدم #إيران ، مؤكداً أن الوزارة أصدرت تعليمات للمدارس بضرورة اتباع المناهج الصادرة عام 2014.

كلمات دالّة

#الجيش اليمني, #قطع خطوط إمداد الميليشيات, #تعز, #المواجهات, #المناهج الدراسية, #إيران

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