اليمن.. تراجع ملحوظ في حالات الإصابة بالكوليرا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية تراجع عدد الحالات المصابة بالكوليرا بشكل ملحوظ في محافظات مأرب وشبوه وصعدة والمهرة والجوف، بينما ظهرت حالات مخبرية مؤكدة لأربع حالات فقط في حضرموت (سيئون) وهي حالات قدمت من مناطق فيها الوباء في الشمال.

وأفادت الوزارة في تقريرها الأسبوعي باستمرار مؤشر عدد حالات الإسهال المائي الحاد والمؤكدة مخبريا في الارتفاع في محافظة #تعز (290 حالة مؤكدة) وعدن (46 حالة مؤكدة).

وبلغ إجمالي عدد حالات الاشتباه للإسهالات المائية الحادة (من تاريخ 27 ابريل 2017 إلى 10 يونيو 2017) هو 297438 حالة اشتباه، وإجمالي حالات الخروج والشفاء 294676 حالة، بينما إجمالي عدد الحالات المؤكدة مخبريا لإصابتها بالكوليرا 637 حالة فقط، وعدد الوفيات 1713.

وأكدت الوزارة أن نسبة الاستشفاء وصلت إلى 99% "ويعتبر هذا مؤشرا إيجابيا ومؤشرا لتراجع حدة المرض، بينما انخفضت نسبة الوفيات بمقدار 0,5% حيث تراجع المؤشر بشكل ملحوظ، وهذا يعكس أن الخدمات الطبية المقدمة ذات تأثير كبير ساعد في تحسين العمل الطبي".

وقدمت وزارة الصحة اليمنية الشكر للجهات التي لبت النداء والاستجابة لمواجهة التحديات الصحية في #اليمن، خاصة #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة_والأعمال_الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والاوتشا وغيرها من المنظمات والجهات.