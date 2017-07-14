التحالف يقتل القيادي الحوثي أسامة المداني قبالة نجران

أفادت مصادر #عسكرية يمنية بأن القيادي في ميليشيات #الحوثي والمشهور بالمهندس العسكري #أسامة_المداني لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه على الحدود #السعودية قبالة #نجران بغارة جوية للتحالف العربي.

تزامن ذلك مع اشتداد المعارك بين الميليشيات و #الجيش_الوطني في منطقة #حام في مديرية المتون بمحافظة الجوف، الواقعة شرق صعدة تحت غطاء جوي كثيف من مقاتلات التحالف العربي، حيث شنت طائرات التحالف نحو 12 غارة على مواقع وتجمعات الميليشيات في حام ومحيطها في المتون بمحافظة الجوف.

وأسفرت عملية القصف الجوي والاشتباكات عن مصرع قيادي في الميليشيات الانقلابية وعدد من عناصر الميليشيات في بلدة مزويه شمال مديرية المتون.

كما دك طيران #التحالف موقعاً للميليشيات الانقلابية بجبل القردة غرب الساقية في الجوف.

وسقط قتلى وجرحى من الميليشيات الانقلابية، بينهم القياديان أبو بدر وأبو حسين بغارة للتحالف بجبهة حام بالمتون في الجوف.

وفي جبهة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل للميليشيات وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.