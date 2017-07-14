لأول مرة.. الحكومة الشرعية باليمن تؤكد تراجع الكوليرا

اعتبرت #وزارة_الصحة_اليمنية في الحكومة الشرعية بعض التصريحات بشأن وباء الكوليرا مبالغاً فيها، ولاسيما تلك المتعلقة باللقاحات وانتشار المرض، وأكدت في بيان على قدرة برامجها المشتركة مع المنظمات الدولية على احتواء الوباء وإنهائه في مراحل قريبة، وفقا لقناة "العربية" الجمعة.

كما شددت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، الخميس، على جاهزية لجان الطوارئ والمكاتب الصحية في المحافظات للاستجابة السريعة.

وبعد خروج سلسلة من الأرقام الصادمة حول ضحايا وباء #الكوليرا في #اليمن، تعد هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الصحة في الحكومة الشرعية لأول مرة منذ أشهر عن تراجع كبير في حدة تفشي المرض.

الأرقام الجديدة التي كشفتها الوزارة شكلت مؤشرا إيجابيا عكس نجاعة البرامج الطبية التي وضعتها الحكومة اليمنية الشرعية بالتعاون مع المنظمات الدولية لاحتواء الوباء.

الوباء قيد السيطرة

وبحسب وزارة الصحة، تراجع عدد الحالات بشكل ملحوظ في محافظات #مأرب و #شبوة و #صعدة و #الجوف، بينما ظهرت حالات مخبرية مؤكدة لأربع حالات فقط في #حضرموت، وهي حالات قدمت من مناطق موبوءة شمال البلاد.

وبلغ إجمالي عدد حالات الاشتباه بالإصابة بالإسهالات المرضية الحادة خلال الأسابيع الماضية نحو 300 ألف حالة، تم تأكيد الإصابة لدى حوالي 200 منهم فقط، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة مخبريا للإصابة بالكوليرا 637 حالة فقط.

وزارة الصحة العامة اليمنية أكدت انخفاض نسبة الوفيات بشكل ملحوظ، مشيرة إلى استعدادها لاستقبال #اللقاحات الخاصة بالكوليرا والقدرة على تنفيذ برامج اللقاحات بشكل مباشر.

وأعلنت توجيه اهتمامها في المرحلة الحالية إلى عمليات الإصحاح البيئي ومعالجة وضع البنى التحتية للنظام البيئي والصحي وتعزيز المستشفيات والمراكز الصحية.