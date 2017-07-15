التحالف يقصف مخازن أسلحة في قاعدة الديلمي بصنعاء

شنت طائرات #التحالف العربي غارتين على قاعدة الديلمي العسكرية التي تسيطر عليها #ميليشيات #الحوثي شمال مدينة #صنعاء.

وأفاد شهود عيان بأن سلسلة #انفجارات عنيفة تلت عملية القصف مع تصاعد أعمدة الدخان، ورجحت المصادر تدمير #مخزن_أسلحة وذخائر للميليشيات.

كما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية فجر اليوم، غارات عدة على جبهة نهم شمال شرق صنعاء، مستهدفة تعزيزات عسكرية للميليشيات في منطقة المدفون.

وقالت مصار عسكرية ميدانية إن الجيش الوطني صد هجوما للميليشيات على مواقعه في منطقتي بران والمدفون على جبهة نهم خلال الساعات الماضية، ودارت اشتباكات استمرت أكثر من عشر ساعات تم خلالها كسر الهجوم، وإجبار الميليشيات على التراجع وتكبيدها أكثر من ثلاثين قتيلا وجريحا.