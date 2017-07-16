أرقام ضخمة.. الكوليرا تحصد المزيد من الأرواح باليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن عدد ضحايا #الكوليرا في اليمن ارتفع منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 1770 حالة وفاة في 21 محافظة حتى مساء السبت.

وقالت المنظمة في موقعها على شبكة #التواصل_الاجتماعي: "إن عدد حالات الإصابة المشتبهة بالكوليرا بلغ339 ألف حالة تقريباً".

وقبل أيام، اعتبرت #وزارة_الصحة_اليمنية في الحكومة الشرعية بعض التصريحات بشأن وباء الكوليرا "مبالغاً فيها"، ولاسيما تلك المتعلقة باللقاحات وانتشار المرض.

وأكدت في بيان على قدرة برامجها المشتركة مع المنظمات الدولية على احتواء الوباء وإنهائه في مراحل قريبة.

كما شددت وزارة الصحة في الحكومة الشرعية على جاهزية لجان الطوارئ والمكاتب الصحية في المحافظات للاستجابة السريعة.