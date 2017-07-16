مقتل قيادي حوثي في نهم.. واشتباكات في شبوة وتعز

لقي القيادي الميداني الحوثي #أحمد_خالد_الشامي مصرعه، مساء السبت، في جبهة #نهم شمال شرق العاصمة #صنعاء خلال مواجهات بين الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح.

وفي سياق متصل، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية عدة غارات استهدفت تعزيزات عسكرية ومواقع للميليشيات في منطقتي محلي والمدفون وفي منطقة مسورة، استهدفت تجمعا للميليشيات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي محافظة #شبوة، أعلن مصدر في الجيش الوطني أن ثلاثة من عناصر الميليشيات قتلوا، وجرح عدد آخر خلال مواجهات دارت الليلة الماضية في جبهة طوال السادة بمديرية عسيلان غرب شبوة.

وفي #تعز، تجددت الاشتباكات بين قوات الشرعية والميليشيات عند الأطراف الشرقية للمدينة، صدت خلالها قوات الجيش هجوما للميليشيات في محيط معسكر التشريفات ووادي صالة. وتخلل الاشتباكات قصف مدفعي قصفت خلاله قوات الشرعية مواقع الميليشيات في تبة السلال شرق المدينة. وتساقطت عدة قذائف للميليشيات على الأحياء السكنية القريبة من القصر الجمهوري وحي العسكري.

من جهتها، قصفت طائرات التحالف مواقع للميليشيات في منطقة الهاملي القريبة من معسكر خالد بن الوليد شمال غرب تعز. كما استهدفت بست غارات تجمعات ومواقع للميليشيات شمال محافظة صعدة، قبالة نجران السعودية.