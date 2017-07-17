اشتباكات غرب مأرب وقصف مدفعي شرق تعز

اندلعت اشتباكات عنيفة في جبهة صرواح غرب #مأرب بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح.

وقالت مصادر ميدانية إن الجيش قصف مواقع للانقلابيين في مناطق أمشر ورمضة غرب سوق صرواح، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وبموازاة ذلك، كثفت مقاتلات الجو التابعة للتحالف غاراتها الجوية على مواقع المتمردين في مديرية صرواح، كما شهد عدد من جبهات القتال في محافظة #تعز اشتباكات وتبادلاً للقصف المدفعي شرق المدينة تعز عقب محاولة تسلل للميليشيات.

كما ذكرت مصادر ميدانية أن الجيش الوطني تمكن من صد محاولات التسلل تلك، وكبّد الانقلابيين خسائر فادحة.