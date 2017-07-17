اليمن.. 70 مختطفاً قضوا في معتقلات الانقلابيين

كشفت الحكومة اليمنية الشرعية عن أن أكثر من 70 مختطفاً قتلوا على يد ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح جراء "التعذيب البشع واللاإنساني في المعتقلات".

ودانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيان لها، انتهاكات الانقلابيين بحق 36 مختطفاً من أساتذة الجامعات والحقوقيين والإعلاميين، قاموا بتقديمهم لمحكمة صورية بصنعاء.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، التابعة للشرعية، أن البيان أوضح أن ما قامت به الميليشيات السبت بحق المختطفين عبر تقديمهم لمحاكمة غير قانونية، يثبت مجدداً انتهاكها للحقوق والحريات الإنسانية كافة والامتهان المستمر لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

كما وصفت الوزارة المحاكمات التي تقوم بها الميليشيات بـ"الهزلية"، حيث يصدر الانقلابيون أحكاماً بالإعدام بعد 10 دقائق من بداية الجلسة، والتي يرفض فيها من يسمي نفسه قاضياً، تدوين أقوال المختطفين أو النظر في دعواهم، التي كشفت عن تعرضهم لتعذيب بشع ومهانة.

وقد حرصت الوزارة على توثيق هذه المحاكمات في تقاريرها التي ترفعها إلى الجهات الحكومية والإقليمية والدولية، داعية إلى العمل السريع والضغط على الميليشيات للإفراج عن كافة المختطفين والمخفيين قسراً وإيقاف كل الممارسات البشعة بحقهم.

وكان تقرير حكومي قد وثق قيام المتمردين باعتقال نحو 10 آلاف معارض لهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وذلك منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر 2014.

وأشار تقرير "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان" إلى أن 40% من المعتقلين لدى الميليشيات، ألقي القبض عليهم بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد "الانقلاب" في #اليمن.

وبلغ إجمالي عدد السجون والمعتقلات التابعة للانقلابيين حوالي 484 معتقلاً، إضافة إلى 10 سجون سرية، وفق التقرير.