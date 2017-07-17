بالصور.. يمني يهزم الحوثيين ويكسر حصارهم

لم يتردد أحد اليمنيين في محافظة تعز، جنوب غرب #اليمن، لحظة واحدة في الموافقة على هدم جزء من منزله، لشق طريق في منطقة جبلية وعرة من أجل فك الحصار المفروض من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية على بلدة الوافي، التي تعرضت قرى بأكملها فيها للتهجير والنزوح القسري عقب حصارهم وتهديدهم من الانقلابيين.

وقالت مصادر محلية إن الحاج قايد علي حسن من أبناء منطقة "بني خيلة" بلاد الوافي في ريف محافظة #تعز، وافق على هدم جزء كبير من منزله لأجل توسعة الطريق التي بدأ الأهالي بشقها عبر منطقته إلى "بني عيسى" لتكون بديلة عن الطريق الرئيسة التي يسيطر عليها الحوثيون ويفرضون منها حصاراً مطبقاً على المنطقة منذ أكثر من عام.

وتظهر الصور بدء الجرافات، منذ يوم السبت، بشق الأماكن الصعبة في المنطقة الجبلية الوعرة، وهدم جزء من منزل الحاج علي قائد حسن، إضافة إلى هدم جزء من دكاكين الحاج عبدالله حسان إفساحاً للطريق التي تبنى مشروعها الأهالي بمبادرة ذاتية، لتعويض الطريق العام المسيطر عليه الحوثيون ويمنعون الدخول والخروج عبره.

وتفرض ميليشيات #الحوثي حصاراً مستمراً على بلاد الوافي غرب محافظة تعز، وأجبرت قرى بأكملها وعشرات الأسر على الهجرة والنزوح القسري من منازلهم، مثلما حدث مؤخراً لأهالي قرى الهاملي وخلوة والماتع وتبيشعة، التي تم تهجير جميع سكانها قسراً.