المبعوث الأممي لليمن يكشف عن خطة تسليم ميناء الحديدة

كشف # المبعوث_الأممي إلى #اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تفاصيل مقترحات خطة تسليم ميناء #الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وقال إن للخطة جانبين عسكريا واقتصاديا، يتمثلان في تشكيل لجنة عسكرية يتفق عليها الطرفان، الحكومة الشرعية والحوثيين، تدير الميناء أمنياً بإشراف ودعم أممي، ولجنة اقتصادية تدير إيرادات الميناء للمساعدة في حل قضية دفع مرتبات موظفي الدولة.

وبدأت تتضح معالم خطة الأمم المتحدة بشأن ميناء الحديدة رغم الرفض #الحوثي المسبق لها بل للمبعوث الأممي ومهمته برمتها.

إسماعيل ولد الشيخ أحمد كشف عقب لقاءات في القاهرة عن تفاصيل الخطة في جانبيها العسكري والاقتصادي.

وطرح المبعوث الأممي رؤية متفائلة حيال نجاح خطة تسليم ميناء الحديدة، باعتبارها مفتاحا للتسوية الشاملة.

تفاؤل ولد الشيخ أحمد، قابله رفض حوثي، حيث قال ناطق باسم ميليشيات الحوثي محمد عبدالسلام إن #الأمم_المتحدة بصدد تغيير مبعوثها الأممي إلى اليمن.

الناطق الحوثي عبر عن أمله أن يتدارك الأمين العام للأمم المتحدة ما وصفه بالأخطاء التي ارتكبها المبعوث الأممي سابقا.

وفيما بحث المندوبون الدائمون في جامعة الدول العربية تطورات الأزمة اليمنية، أكد #أمين_عام_الجامعة أحمد أبوالغيط في لقائه مع ولد الشيخ أحمد أن أية تسوية في اليمن يجب أن تتأسس على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن.