اليمن.. الجيش الوطني يقطع خط الحديدة تعز

شنَّ الجيش الوطني اليمني هجوماً عنيفاً ومباغتاً استهدف مواقع الميليشيات غرب معسكر خالد بمفرق المخا غرب #تعز.

وأكد مصدر ميداني أن الجيش الوطني استعاد جسر رسيان الهاملي، وقطع الخط الرابط بين مدينتي #الحديدة وتعز بالقرب من منطقة البرح. كما سيطر على مركز عزلة الهاملي وقرية السوهرة وأربعة مواقع جبلية وسط موزع.

من جانبها، شنت مقاتلات التحالف أكثر من 30 غارة استهدفت مواقع الانقلابيين في معسكر خالد ومحيطه ومزارع سابحة، ودمرت ثلاثة مخازن أسلحة للميليشيات في هيجة سابحة الواقعة جنوب مزرعة سابحة، والتي يستخدمها المتمردون لتخزين أسلحتهم الثقيلة.

وتواصل وحدات الجيش الوطني مدعومة من التحالف التقدم بعد قطع الخط الإسفلتي في جسر رسيان، وسط معارك عنيفة مع الميليشيات غرب معسكر خالد .

كما سيطر الجيش على قرية السوهرة بعد سيطرته على مركز عزلة الهاملي في موزع ومواقع جبلية مهمة عدة وسط خسائر فادحة للانقلابيين في المعدات العسكرية الثقيلة والأرواح بلغت تسعة قتلى، بينهم قائد ميداني وعشرات الجرحى.

من جانبه، أكد مصدر عسكري رفيع في الجبهة لـ"العربية" أن انهيارات واسعة وقعت في صفوف الميليشيات، وأن العشرات من عناصرها فروا من الجبهات، تحت وطأة القصف الجوي لطائرات التحالف وأمام تقدم الجيش والمقاومة للسيطرة على المرتفعات والتلال شمال معسكر خالد، والتقدم باتجاه مدينة حيس أول مدينة في محافظة الحديدة.