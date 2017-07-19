لماذا وقع الحوثي وصالح اتفاق "الضوابط الإعلامية"؟

وقّعت جماعة #الحوثي اتفاقا مع حزب المؤتمر الشعبي العام الجناح السياسي لحليفهم #المخلوع_صالح، يتضمن ما أُطلق عليه الضوابط الإعلامية لتجريم أي نقد يمس تحالف الطرفين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

يأتي ذلك بعد اتساع الشرخ بين الطرفين بشكل كبير، لاسيما في الساحة الاعلامية.

فيما استبعد قياديون في #حزب_المؤتمر جناح المخلوع #صالح، نجاح اتفاق التهدئة والذي سُمي باتفاق "الضوابط الإعلامية"، لوقف الحملات الإعلامية المتبادلة والانتقادات التي يوجهها أنصار ونشطاء حزب المؤتمر لجماعة الحوثي نتيجة استشراء الفساد وإقصائهم لعناصر المؤتمر وتمسكهم ببقاء عمل ما يسمى باللجنة الثورية للحوثيين وأتباعها من المشرفين في المؤسسات والهيئات الحكومية.

ويتكون الاتفاق من 8 بنود، يطلق أيدي أجهزة الأمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين لملاحقة منتقديهم من #الإعلاميين ونشطاء حزب المؤتمر وغيرهم.

ويعتبر الاتفاق أن أي نقد لفساد الحوثيين يرقى إلى مستوى #الخيانة الوطنية، وهو ما يتسق مع دعوة زعيم التمرد عبدالملك الحوثي لاعتبار المنتقدين طابورا خامسا يخدم التحالف.

ووصف الاتفاق أنه من شأنه تعزيز #القيود على #حرية_التعبير في ظل سلطة الأمر الواقع التي يفرضها الحوثي وصالح وإسكات أي صوت معارض أو ناقد لممارساتهم.