وزير يمني يجهش بالبكاء لدى لقائه والدته "المحاصرة"

تداول ناشطون #يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مؤثرة لوزير #الإدارة_المحلية في #الحكومة _لشرعية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة #عبدالرقيب_فتح، لدى لقائه والدته بإحدى قرى ضواحي مدينة تعز، وذلك بعد فراق قسري دام أكثر من عامين ونصف .

وظهر الوزير فتح، وهو يبكي بحرقة، في لحظات احتضانه لوالدته الثمانينية، والتي غاب عنها لفترة طويلة بسبب الحرب والحصار الذي فرضته ميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح على المحافظة عموماً ومدينة تعز بصورة خاصة لأكثر من عامين .

وبحسب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فقد اختزلت تلك الصورة حياة ومعاناة نصف اليمنيين، الذين حرموا من العودة إلى مناطقهم الواقعة في دائرة الصراع.

وكان مجموعة من الوزراء في الحكومة الشرعية قد قاموا يوم أمس بزيارة لمحافظة تعز هي الأولى لهم منذ بداية الحرب، وذلك للاطلاع على أوضاع المحافظة التي تشهد معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.

وضم وفد الحكومة الشرعية الزائر لمحافظة تعز وزراء، الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، والتعليم العالي الدكتور حسين بسلامة، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس.

وقام الوزراء بالاطلاع على ما دمرته حرب ميليشيات الحوثي وصالح على المحافظة، بالإضافة إلى تدشين اختبارات الشهادة الثانوية العامة، وزيارة بعض المرافق الحكومية الأخرى.

وكانت الحكومة الشرعية التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، قد أعلنت الشهر الماضي معاملة محافظة تعز بالمثل مع المحافظات المحررة، بما في ذلك عملية صرف المرتبات.