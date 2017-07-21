ميليشيات الانقلاب تقتل مختطفاً يمنياً آخر تحت التعذيب

أعادت ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، المختطف محمد عبده غانم الظرافي، مقتولاً جراء التعذيب الوحشي الذي تعرض له والتمثيل بجثته بطريقة بشعة، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال الأسبوع الجاري، لقتل #مختطفين تحت التعذيب.

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات الانقلابية أفرجت عن المواطن محمد عبده غانم الظرافي، ويبلغ من العمر 45 عاماً، مقتولاً بعد يومين فقط على اختطافه من جوار قريته الحرثة بمديرية الوازعية غرب تعز من دون أي أسباب.

وأوضحت أن الميليشيات أعادت "الظرافي" وهو أب لـ9 بنات و3 أولاد، يوم الثلاثاء إلى القرية جثة هامدة، وقامت بتشوية جثته بصورة وحشية.

وتأتي هذه الجريمة عقب يومين فقط من قتل الانقلابيين مخطوفاً آخر في محافظة البيضاء وسط اليمن، وهو الشاب مختار علي أحمد ياقوت الأحمدي (28 عاماً)، جراء التعذيب الجسدي البشع الذي تعرض له، على أيدي ميليشيات #الانقلاب، بعد 5 أيام من اختطافه.

وكانت #الحكومة_اليمنية الشرعية كشفت في بيان رسمي، السبت، أن "أكثر من 70 مختطفاً قتلوا على يد ميليشيات صالح والحوثي جراء التعذيب البشع واللاإنساني في المعتقلات".