اليمن.. الجيش يُطبق الحصار على الحوثيين في ميدي

أطبقت قوات الجيش الوطني اليمني الخناق على ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح في مدينة ميدي من الجهات الأربع في حجة.

واستطاع الجيش قطع كل خطوط الإمداد عن الميليشيات وتحصيناتها. يأتي ذلك في وقت زرعت الميليشيات كميات كبيرة من حقول الألغام في مدينة ميدي وحرض وأريافهما، الأمر الذي أخر حسم المعارك فيها وتسبب في سقوط الكثير من الأبرياء.

جبهة تعز هي الأخرى تشهد تطورات عسكرية متسارعة، حيث تقدمت قوات الشرعية في المحور الشمالي بمديرية موزع غربي المحافظة، عقب معارك مع الميليشيات.

وجاءت عملية التقدم بالتوازي مع مواجهات عنيفة في محيط معسكر خالد بمفرق المخا.

وشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات استهدفت مواقع الميليشيات جنوب وشرق منطقة النجيبة، ما أسفر عن تدمير عدد من الآليات العسكرية للميليشيات.