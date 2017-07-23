ألغام الانقلابيين تخلف 98 جريمة في الضالع اليمنية

وثق تقرير حقوقي 98 حالة تضرر بشرية ومادية خلفتها #الألغام الأرضية المضادة للدروع والأفراد التي زرعتها #ميليشيات_الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، بمحافظة #الضالع خلال الفترة من مارس/آذار 2015 وحتى يونيو/حزيران 2017.

وأشار مركز وعي للإعلام و #حقوق_الإنسان إلى أن أضرار الألغام تنوعت بيـن القتل والإصابة وتفجير منازل وتفخيخ مركبات ومزارع.

وأفاد تقرير أصدره المركز الحقوقي اليمني، السبت، اطلعت عليه "العربية.نت"، أن فريقه الميداني وثق 26 حالة قتل، منها 15 حالة جراء حوادث انفجار الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها الميليشيات، بينها ثلاث حالات قتل تعرض لها أطفال نتيجة انفجار ألغام أرضية.

وقال التقرير إن عدد القتلى الذين سقطوا بانفجار #مقذوفات أو عبوات ناسفة استهدفتهم في أماكنهم أو مركباتهم بلغ نحو 21 قتيلا، بينهم طفلان.

كما وثق التقرير نحو 28 حالة إصابة، منها 13 حالة بانفجار ألغام أرضية زرعها #الحوثيون، بينها أربع حالات من الأطفال، وحالة واحدة تعرضت لها امرأة، بينما وصل عدد الجرحى المدنيين إلى 22 جريحا مقابل ستة جرحى عسكريين خلال فترة التقرير الممتدة بين مارس/آذار 2015 وحتى يونيو/حزيران 2017، كما بلغ عدد الجرحى الذين يعانون من إعاقات دائمة بســبب الألغام الأرضية 13 جريحا، بينهم خمسة بترت أطرافهم.

وذكر أن عدد الجرحى الذين سقطوا بانفجارات استهدفتهم في أماكنهم أو مركباتهم بلغ 25 جريحا، بينهم سبعة أطفال أصيبوا نتيجة انفجار مقذوفات مخلفات حرب ميليشيات الحوثي و #صالح على الضالع.

وأوضح التقرير أن الأضرار والخسائر المادية بلغت نحو 34 منزلا فجرتها ميليشيات الحوثي والمخلوع عبر استخدامها ألغاما أرضية شديدة الانفجار تم تصنيعها محليا من مادة TNT المعروفة بـ"الديناميت" أو ما يسمى بالبارود، مشيرا إلى أن من بين تلك المنازل تدمير 22 منزلا تدميرا كليا، وتدمير 12 آخرين تدميرا جزئيا.

ولفت التقرير إلى تدمير أربع مركبات نتيجة انفجار ألغام مضادة للدروع زرعتها الميليشيات في مناطق مختلفة بالضالع، كما سجل التقرير قيام الميليشيات بتلغيم ستة مواقع وأماكن كان يرتادها المواطنون.

وكانت تقارير حقوقية كشفت عن قيام الميليشيات الانقلابية بزرع أكثر من نصف مليون لغم، في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دوليا.