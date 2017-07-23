اليمن.. طرفا الانقلاب يعودان لتبادل تهم بالفساد

لم يجف بعد حبر الاتفاق الذي وقعه طرفا الانقلاب في #صنعاء لوقف المهاترات بينهما، حتى عاد كل منهما إلى اتهام الآخر بالفساد.

وشنَّ القيادي في حزب #المخلوع_صالح، عادل الشجاع، هجوماً لاذعاً على ميليشيات #الحوثي وزعيمها، ووصفهما بأقذع الصفات.

وقال الشجاع إن زعيم الحوثيين إنسان شرير انتهازي يلحق شره بـ #اليمن واليمنيين، ويعتمد على الذاكرة المثقوبة لأتباعه، كما يمارس الكذب لكي يستمر في المشهد، وأضاع سيادة الدولة.

كذلك وصف ميليشيات الحوثي بأنها جماعة معطوبة، وتحتفل بالصرخة والموت وتحتقر اليمن واليمنيين، قائلاً إن الحوثيين يحتفون بالخراب لليمنيين، بينما هم يشترون البيوت ويتمسكون بالحياة.

ويأتي ذلك في وقت شنت فيه إذاعة حوثية في صنعاء هجوماً على المخلوع صالح، ووصفته بالفاسد الحقيقي في اليمن. وحملت إذاعة "الهوية" أتباع صالح مسؤولية ما يجري من فساد في أجهزة الدولة ونهب المال العام ومصادرة حقوق المواطنين.

وكان شريكا الانقلاب قد وقعا على وثيقة "الضوابط الإعلامية" بينهما، لتجريم أي نقد يمس تحالف الطرفين. ويعتبر الاتفاق أن أي نقد لفساد الحوثيين يرقى إلى مستوى الخيانة الوطنية.