التحالف يشن أعنف قصف جوي ضد الحوثيين في صنعاء وصعدة

شنت مقاتلات #التحالف العربي خلال الساعات الماضية أعنف قصف جوي ضد أهداف ومواقع عسكرية وثكنات لميليشيات #الحوثي والمخلوع #صالح في أمانة العاصمة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران شمال اليمن.

وأفادت مصادر محلية في صنعاء أن معسكراً تابعاً للأمن القومي في ضاحية صرف شمال شرقي العاصمة #صنعاء تعرض للقصف بخمس غارات فجراً، ومعسكر الحرس الجمهوري في منطقة السواد جنوب العاصمة قصف بثلاث غارات من طائرات التحالف.

وفي #صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثي استهدفت طائرات التحالف بعشرات الغارات مواقع وتجمعات للميليشيات في مديريات الظاهر وشدا وسحار وساقين، وغمر، ومنطقتي آل سالم والبقع في مديرية كتاف والجعملة في مديرية مجز، كما استهدف ثكنات للميليشيات في مدينة صعدة من بينها مبنى المجمع الحكومي ومعسكر قوات الأمن الخاصة، ومعسكر الصيفي.

أما في محافظة #عمران فقد استهدفت مقاتلات التحالف مواقع حيوية وتجمعات للميليشيات في مديرية المدان، ومحطة اتصالات في مديرية حوث، ومراكز قيادية في مبنى المجمع الحكومي في مديرية بني صريم، ومبنى المعهد المهني في مدينة خمر، ومعسكر اللواء التاسع في مدينة عمران.