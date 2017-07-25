قيادي حوثي يقتحم مركز طوارئ بصنعاء ويمنع افتتاحه

اقتحم قيادي حوثي كبير مع مجاميع مسلحة من اتباعه، اليوم الثلاثاء بالعاصمة #صنعاء، مركز عمليات الطوارئ الإقليمي الدولي، لمنع وإفشال عملية تدشين افتتاحه بحضور الوفد الأممي رفيع المستوى الذي يزور #اليمن حاليا، ويضم مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم، ومدير منظمة اليونيسيف انطوني ليك، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

وأكدت مصادر خاصة لـ"العربية.نت"، أن #ناصر_العرجلي القيادي الحوثي ووكيل وزارة الصحة المقال قبل أيام بقرار من وزير الصحة في حكومة الانقلابيين غير المعترف محمد بن حفيظ، المنتمي إلى حزب المخلوع صالح، اقتحم مع مسلحيه المركز، ما اضطر مسؤولي الأمم المتحدة رفيعي المستوى إلى الانسحاب ومغادرة المركز قبل تدشين الافتتاح الرسمي.

وسيطر القيادي الحوثي برفقة مجاميع مسلحة من ميليشياتهم على #مركز_عمليات_الطوارئ، في إطار الصراع القائم بين طرفي الانقلاب على المناصب في سلطة الأمر الواقع الانقلابية بصنعاء.

ويعد المركز ثالث أكبر مركز من نوعه في الشرق الأوسط، وتم تجهيزه تكنولوجيا بأحدث التقنيات المرتبطة بالأقمار الصناعية، بدعم من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

وأقال وزير الصحة "المؤتمري" في حكومة الانقلاب غير المعترف بها #محمد_بن_حفيظ، وكيله الحوثي ناصر العرجلي، السبت الماضي بعد اعتداء الأخير على مدير مكتب الوزير، إضافة إلى اعتدائه مع مرافقيه على مدير برنامج الطب الدوائي في محيط الوزارة.