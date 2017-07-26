بتخريب ممنهج.. الانقلابيون يسرقون آثار اليمن

تقوم #الميليشيات_الانقلابية بأعمال تخريبية ممنهجة ضد المواقع الأثرية في #اليمن، بحسب اللواء الركن أحمد المساوي، وكيل وزارة الداخلية اليمنية.

وقال المساوي إن الآثار اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات أصبحت ثـكنات عسكرية بعد سرقة كنوزها بعمليات تنقيب عشوائية وبطرق تدميرية.

فيما أضاف محمد بن علي المعوضي، وكيل محافظ مأرب، أن المحافظة أطلقت خطة لحماية المواقع الأثرية، ووجّهت نداء عالميا لاسترجاع آثار صرواح التي نهبتها الميليشيات الانقلابية.

وتعتبر سرقة وتدمير الآثار من جرائم الحرب التي نفذتها الميليشيات، إلا أنها قوبلت بصمت مريب من قبل المنظمات الدولية المختصة.