صنعاء.. أمهات المختطفين يطالبن الصليب الأحمر بإنقاذهم

نفذت رابطة أمهات المختطفين في العاصمة اليمنية #صنعاء، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية وتضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تزامناً مع زيارة رئيسها بيتر ماورير إلى #اليمن.

وناشدت أمهات المختطفين رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنقاذ أبنائهن المختطفين والضغط على ميليشيات الحوثي وصالح المسلحة حتى تطلق سراح الآلاف من المختطفين والمخفيين قسراً من سجونها.

وطالبت الأمهات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه قضية المختطفين والمخفيين قسراً في #سجون_الحوثي وصالح باعتبارها قضية إنسانية بالمقام الأول.

وحملت الأمهات، ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، المسؤولية الكاملة عن صحة وحياة أبنائهن المختطفين داخل سجونها، والذين يتعرضون للتعذيب والإهمال الصحي المتعمد، بل تتم محاكمة العشرات منهم محاكمة هزلية بتهم كيدية وباطلة، وفقا لبيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية.

وطالبت الأمهات بإطلاق سراح جميع أبنائهن دون قيد أو شرط.

يذكر أن رئيس الحكومة اليمنية الشرعية أحمد بن دغر، سلم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن الأحد الماضي، قائمة بأسماء المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون #الانقلابيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق في شمال اليمن، مبدياً استعداد الحكومة لإجراء صفقة لتبادل جميع الأسرى مع الانقلابيين بشكل كامل وكلي، من خلال الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال رئيس الحكومة اليمنية إن "ميليشيا الحوثي وصالح تعتقل أكثر من 3000 شخص، بعضهم مخفيون قسراً"، لافتاً إلى أن الميليشيات تستعد لمحاكمة 10 صحافيين "أبدوا رأياً مخالفاً للمشروع الإمامي ورفضوا الانقلاب". وطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالعمل على إطلاق سراح الصحافيين المعتقلين دون قيد أو شرط.