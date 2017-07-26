محامي المخلوع يتهم الحوثيين بتهريب مرتكبي "جريمة النفق"

اتهم محامي المخلوع علي عبدالله صالح، محمد المسوري، #الحوثيين بتهريب من وصفهم بمرتكبي "جريمة النفق" إلى محافظة #صعدة.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه المخلوع، قد أعلن في الـ12 من آب/أغسطس 2014 أنه تم إحباط محاولة لاغتيال المخلوع، من خلال الكشف عن نفق كان يجري حفره يوصل إلى منزله وسط العاصمة اليمنية #صنعاء.

ووجه المسوري، خلال جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء الاثنين للنظر في قضية منفذي عملية حفر النفق، أصابع الاتهام إلى الحوثيين بالوقوف وراء عملية التهريب من داخل سجن البحث الجنائي بأمانة العاصمة، وطالبهم بتسليم الجناة للمحاكمة التي أعلنت المحكمة الجزائية موعد انعقاد جلستها القادمة في 21 آب/أغسطس من هذا العام.

كما أشار إلى أن المنفذين أرادوا من حفرهم للنفق الوصول به إلى غرفة نوم المخلوع، غير أن الطريق سُلك إلى جامع المنزل.