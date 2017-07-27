لجنة أممية توصي بإضافة نجل المخلوع إلى قائمة العقوبات

أصدرت لجنة العقوبات الأممية الخاصة بـ #اليمن توصية إلى #مجلس_الأمن بإضافة خالد نجل #المخلوع_صالح إلى قائمة العقوبات الخاصة باليمن، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 الصادر عام 2014.

وأكد التقرير النهائي للجنة العقوبات، الذي تم نشره مطلع العام الحالي، اكتشاف اللجنة تحويلات مالية مشبوهة وعمليات غسيل أموال مرتبطة بشركات يستخدمها نجل المخلوع.

وكان التقرير النهائي للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن قد كشف في كانون الثاني/يناير الماضي عن تفاصيل مثيرة بشأن غسيل الأموال في البلاد، حيث علم فريق التحقيقات المختص بالشبكات المالية المتعلقة بأشخاص محددين أن خالد علي عبد الله صالح يلعب دوراً بارزاً في إدارة الأصول المالية نيابة عن والده المخلوع علي عبدالله صالح وشقيقه أحمد المدرجَينْ على قائمة العقوبات.

ورصد الفريق تحويلات مشبوهة لنحو 84 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 ضمن ست شركات وخمسة بنوك في خمس دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة، ومن بين الشركات المتهمة شركة "ريدان للاستثمار والمحاسبة"، التي استخدمها خالد علي عبدالله صالح.