التحالف: الحوثي يستهدف ميناء المخا اليمني بقارب مفخخ

أعلنت قيادة #التحالف_العربي لدعم الشرعية في #اليمن، السبت، أن الميليشيات الحوثية استهدفت #ميناء_المخا اليمني بقارب مفخخ.

وأفاد بيان التحالف أن القارب المفخخ اصطدم بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن ما أوقع انفجارا لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية كبيرة.

وقالت قيادة التحالف إن الميليشيات الحوثية "بأفعالها الإجرامية تعيق وصول الأدوية والأغذية لليمنيين".

وطالبت قيادة التحالف، المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات للامتثال للقرارات الدولية.

وتعمل قوات التحالف على تطوير ميناء المخا، ليكون بوابة المساعدات الإنسانية، خاصة إلى #تعز، وبديلاً مؤقتاً لميناء #الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات، والذي تعطلت فيه المساعدات الدولية.