التحالف يقصف مواقع الميليشيات في عمران وصعدة والجوف

شنَّ طيران التحالف غارات على مخازن أسلحة وتجمعات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مديرية حرف سفيان بمحافظة #عمران باليمن، وذلك التزامن مع غارات جوية أخرى، استهدفت مواقع الميليشيات في #الجوف و #صعدة.

وفي #تعز، شهدت الجبهتان الغربية والجنوبية، معارك عنيفة، حقق على إثرها الجيش الوطني اليمني تقدماً، بعد تصديه لمحاولات الميليشيات السيطرة على مواقعه.

وتمضي القوات الشرعية بدعم من التحالف في استكمال عمليتها المعروفة باسم #الرمح_الذهبي في الساحل الغربي لليمن، وذلك بعد إحكام السيطرة على معسكر خالد بن الوليد في تعز، عبر تعقب وملاحقة فلول الميليشيات التي فرت باتجاه منطقة البرح جنوب شرقي المعسكر.

ودارت مواجهات عنيفة خلال الساعات الماضية في مثلث مفرق المخا، حيث تسعى القوات الشرعية إلى إحكام السيطرة عليه وقطع الإمدادات على ما تبقى من الميليشيات في المرتفقعات الجنوبية لمديرية موزة والوازعية، لما تشكل من تهديد على القوات الشرعية المنتشرة في المناطق الساحلية.

من جهته، شن طيران التحالف غارات على تجمعات للميليشيات قرب مفرق المخا تسببت بخسائر بشرية ومادية في صفوف الانقلابيين.

وفي محافظة صعدة، شنت طائرات التحالف أكثر من 16 غارة استهدفت تجمعات للميليشيات في مديريتي شذا والظاهر قبالة منطقة جازان السعودية.

كما أغارت على مواقع أخرى للميليشيات على جبهة صرواح غرب مآرب. واحتدمت المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية في مديرية المصلوب التابعة لمحافظة الجوف الحدودية، إثر هجوم شنته الميليشيات على مواقع الجيش الوطني في منطقتي السلان والساقية، لكن تم التصدي لها بنجاح.