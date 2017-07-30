اليمن..الميليشيات تعدم شقيقين علنا بتهمة "البحث عن كنز"

أعدمت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية شقيقين على مرأى ومسمع أهالي قرية القائمة بمديرية دمت بمحافظة #الضالع جنوب #اليمن، بذريعة قيامهما بحفر قبر قديم في المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن الشقيقين اللذين تم إعدامهما مباشرة وسط القرية وأمام الأهالي، مساء أمس السبت، هما أحمد ومسعد #الضبيع، المعروفان بـ #أولاد_الجبوح، حيث قدم مسلحان تابعان لميليشيا الانقلاب على متن طقمين، للبحث عنهما في القرية، باعتبارهما متهمين بحفر قبر قديم.

وبحسب المصادر، فإن "مسلحي الحوثي أخرجوا الشقيقين من منزل عاقل القرية، وأطلقوا عليهما الرصاص مباشرة وبدم بارد أمام أقاربهما وأهل القرية، في عملية إعدام بشعة خارج إطار القانون ودون محاكمة".

وأكدت المصادر أن "جثتي الشقيقين لا تزالان مرميتين في المكان، فيما يمنع مسلحو الحوثي أي أحد من الاقتراب منهما ودفنهما، وسط ذهول واستياء الأهالي الذين هالهم وقع الجريمة البشعة".

وأفادت أن" إقدام الانقلابيين على تنفيذ هذه الجريمة الهمجية البشعة، يعود إلى تلقيهم بلاغاً من موالين لهم في قرية #القائمة، بأن أحمد ومسعد الضبيع قاما بحفر أحد القبور القديمة (يعتقد أن فيه كنز)، وأعدموهما فور قدومهم من دون حتى سؤالهما عن حقيقة ذلك".

وتضاف هذه الإعدامات الجماعية والعشوائية بدون محاكمة، إلى آلاف الجرائم والانتهاكات البشعة التي ترتكبها الميليشيا الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني.