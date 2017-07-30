بن دغر: عملية المخا تعكس روح الهزيمة عند الميليشيات

اعتبر رئيس #الحكومة_اليمنية، أحمد بن دغر، استهداف #ميليشيات الحوثي ميناء مدينة #المخا بقارب مفخخ بعملية إرهابية، يعكس روح الهزيمة التي يعانون منها.

وقال بن دغر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن العملية الإرهابية تعكس لجوء ميليشيات الحوثي لتدمير البنية التحتية.

من جهتها، استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية استهداف الحوثيين الميناء، مشيرة إلى أن التصرفات ليس لها من هدف سوى الرغبة في نشر الخراب والدمار.

وكانت قيادة #التحالف_العربي لدعم الشرعية في #اليمن قد أعلنت، السبت، أن الميليشيات الحوثية استهدفت #ميناء_المخا اليمني بقارب مفخخ.

وأفاد بيان التحالف أن القارب المفخخ اصطدم بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن ما أوقع انفجاراً لم يتسبب في خسائر بشرية أو مادية كبيرة.

وقالت قيادة التحالف إن الميليشيات الحوثية "بأفعالها الإجرامية تعوق وصول الأدوية والأغذية لليمنيين".

وطالبت قيادة التحالف، المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات للامتثال للقرارات الدولية.

وتعمل قوات التحالف على تطوير ميناء المخا، ليكون بوابة المساعدات الإنسانية، خاصة إلى #تعز، وبديلاً مؤقتاً لميناء #الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات، والذي تعطلت فيه المساعدات الدولية.