لهذا استهدف الحوثيون ميناء المخا

كشف سفير #السعودية لدى #اليمن، محمد آل جابر، عن أسباب استهداف ميليشيات #الحوثي و #المخلوع_صالح الانقلابية لميناء #المخا غرب #تعز بقارب مسير مفخخ بالمتفجرات.

وقال آل جابر، في تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر، إن ميناء المخا أعيد تشغيله لإيصال الغذاء والإغاثة لأبناء تعز والشعب اليمني، مشيراً إلى أن الميليشيات هاجمته اليوم لحرمانهم من ذلك.

كما أكد أن المتمردين يعيدون بهذا الحادث ما فعلوه لأبناء #الحديدة و #اليمن، في إشارة إلى تحويل الميليشيات ميناء الحديدة إلى قاعدة عسكرية لعملياتها الإرهابية ضد السفن المارة في المياه الدولية.

وكانت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت في بيان عن تعرض ميناء المخا اليوم للاستهداف من قبل الميليشيات الحوثية بواسطة "قارب مسير مفخخ بالمتفجرات".