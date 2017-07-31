الحوثيون يمنعون الصليب الأحمر من زيارة المختطفين لديهم

قالت #الحكومة_اليمنية، إن ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية منعت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، والوفد المرافق له من زيارة السجون والمعتقلات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واعتبر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في #اليمن، عبدالرقيب فتح، منع الميليشيات الانقلابية من زيارة المسؤول الدولي للسجون في مناطق سيطرتها، دليلاً على تهربها من كل المبادرات الإنسانية التي تكفلها كافة القوانين الدولية والإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن مبادرة الحكومة التي أطلقها رئيس الوزراء أحمد #بن_دغر، أثناء لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإطلاق السجناء والأسرى والمختطفين دون شروط، تم رفضها من قبل الميليشيات الانقلابية، لافتاً إلى أنها ترفض أي مبادرات إنسانية رامية إلى إحلال السلام والإفراج عن المعتقلين والمختطفين في سجونها بدون أدنى سبب، وفقاً لتصريح أدلى به الاثنين، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وكان رئيس الحكومة اليمنية، سلم خلال لقائه الأسبوع الماضي في العاصمة المؤقتة #عدن، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر قائمة تضم 3 آلاف معتقل ومختطف في سجون الانقلابيين، مبدياً استعداد الحكومة لتنفيذ صفقة تبادل شاملة وبشكل كلي، لكن الميليشيات الانقلابية رفضت التعاطي بجدية مع تلك المبادرة، واقتصر ردها على الترحيب الإعلامي فقط كي لا تظهر أمام المجتمع الدولي بأنها المعرقل.

وبذل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعي كبيرة خلال زيارته الأخيرة لليمن التي استمرت خمسة أيام، للمساعدة في تنفيذ عملية تبادل شاملة للأسرى، وأعلن عن خارطة طريق لتنفيذ ذلك، لكن ميليشيات الحوثي تراجعت كعادتها وأفشلت العملية.