مساعٍ أميركية لجمع الأطراف اليمنية على طاولة حوار

أفاد مسؤول حكومي يمني عزم المبعوث الأممي، إسماعيل #ولد_الشيخ_أحمد، القيام بجولة اتصالات جديدة الأسبوع الجاري، يبدأها من الرياض للالتقاء بأطراف الأزمة اليمنية ومن ثم الانتقال إلى صنعاء.

من جانبه، قال السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، خلال مؤتمر صحافي عقده في جدة، إن بلاده ستقوم خلال الأسابيع القادمة بدور فعال لقيادة عملية إعادة جمع أطراف الصراع اليمني على طاولة الحوار، تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما أكد السفير أيضاً أن #الحوثيين لا يزالون يمثلون معضلة في التوصل إلى حل سياسي، وشدد على ضرورة تسليم سلاح الميليشيات للدولة اليمنية كخطوة أولى للتوصل إلى اتفاق سياسي.