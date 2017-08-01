اليمن.. برنامج أممي لجعل عدن نموذجاً "أمنياً"

كشفت مسؤولة دولية في منظمة #الأمم_المتحدة عن #برنامج_أممي_لتأهيل_مؤسستي_الشرطة والقضاء في العاصمة اليمنية المؤقتة #عدن.

وقالت مدير مكتب البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة في اليمن، سورايو بوزركوفا، إن فريق الحوكمة والسلام ينوي تنفيذ عدة مشاريع بعدن، تهدف المرحلة الأولى منها إلى الإسهام في إعادة تأهيل مراكز الشرطة والقضاء في ثلاث مديريات، على أن يتم استكمالها في المرحلة الثانية لتشمل كافة المديريات بالمحافظة.

وأشارت خلال لقائها اليوم مع محافظ عدن عبدالعزيز المفلحي إلى أنها خلال فترة وجودها في عدن، ستعقد عدة لقاءات مع الجهات المختصة لمناقشة جهود تأهيل مراكز الشرطة والقضاء في جميع مديريات المحافظة.

من جانبه، عبر المحافظ المفلحي عن ارتياحه الكبير للبرامج الفعالة والاستراتيجية التي تنفذها الأمم المتحدة، ولدورها الكبير في جهود استتباب الأمن والسلام في #اليمن.

وأكد أن جهود السلطة المحلية والحكومة الشرعية تنصب في خلق نموذج دولة فعال وبكامل مؤسساتها في عدن لجعلها نموذجاً في هدوء الأمن ونزاهة القضاء، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على بقية المحافظات.

ورغم مرور عامين على إعلان تحرير عدن وتطهيرها من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إلا أن المحافظة شهدت سلسلة من العمليات الإرهابية وحالة من الانفلات الأمني التي عكست وجود مخطط يستهدف عرقلة مهام وتوجهات الحكومة الشرعية، وإفشال مساعي التحالف العربي لجعل عدن عاملا محفزا لبقية المحافظات التي لا تزال تعاني من ويلات الميليشيات الانقلابية.

ومؤخراً أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي سلسلة من القرارات الهادفة إلى تصحيح الاختلالات وتحسين الوضع الأمني والخدمي والإنمائي في عدن، كان من أبرزها تعيين الدكتور عبدالعزيز المفلحي محافظا جديدا للمحافظة.